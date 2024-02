Visite Parcs à huitres « L’autre goût de la Normandie » D113a Grandcamp-Maisy, lundi 12 août 2024.

Visite Parcs à huitres « L’autre goût de la Normandie » D113a Grandcamp-Maisy Calvados

De l’estran à l’atelier, venez découvrir la Baie des Veys et l’huître d’Isigny à travers une visite en toute convivialité. Votre guide vous expliquera de la culture de l’huître et vous fera découvrir les parcs et le travail des ostréiculteurs. Cette balade se terminera par une visite d’atelier et une dégustation d’huîtres.

Prévoir vêtement adapté à la météo et bottes ou chaussures en plastique.

Réservation obligatoire.

(2km/2h) Niveau 1

De l’estran à l’atelier, venez découvrir la Baie des Veys et l’huître d’Isigny à travers une visite en toute convivialité. Votre guide vous expliquera de la culture de l’huître et vous fera découvrir les parcs et le travail des ostréiculteurs. Cette balade se terminera par une visite d’atelier et une dégustation d’huîtres.

Prévoir vêtement adapté à la météo et bottes ou chaussures en plastique.

Réservation obligatoire.

(2km/2h) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 09:30:00

fin : 2024-08-12 11:30:00

D113a Base conchylicole

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Visite Parcs à huitres « L’autre goût de la Normandie » Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Isigny-Omaha