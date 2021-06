GRANDCAMP-MAISY Base conchylicole Grandcamp-Maisy Visite Parcs à huitres « L’autre goût de la Normandie » Base conchylicole GRANDCAMP-MAISY Catégorie d’évènement: Grandcamp-Maisy

du lundi 12 juillet au lundi 30 août à Base conchylicole

De l’estran à l’atelier, venez découvrir la Baie des Veys et l’huître d’Isigny à travers une visite en toute convivialité : découverte de la culture de l’huitre suivie d’une visite d’atelier et d’une dégustation ! (2km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 4,00€ Tarif enfant 2,00€ 4-12 ans

De l'estran à l'atelier, venez découvrir la Baie des Veys et l'huître d'Isigny à travers une visite en toute convivialité : découverte de la culture de l'huitre suivie d'une visite d'atelier et d'une dégustation ! (2km/2h) – Niveau 1
Base conchylicole D113a,14450,GRANDCAMP-MAISY GRANDCAMP-MAISY

2021-07-12T10:30:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-19T15:30:00 2021-07-19T17:30:00;2021-07-26T10:30:00 2021-07-26T12:30:00;2021-08-02T12:00:00 2021-08-02T14:00:00;2021-08-09T17:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-16T11:30:00 2021-08-16T13:30:00;2021-08-23T18:00:00 2021-08-23T20:00:00;2021-08-30T12:00:00 2021-08-30T14:00:00

