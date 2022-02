Visite “Parcours zen”- La pleine conscience s’invite au musée ! Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Une pause pour s’ouvrir à l’instant présent et ressentir pleinement les ambiances du musée. Une pause pour prendre son temps et se laisser bercer par un rythme lent.

Cette visite s’arrêtera sur quelques objets emblématiques des collections.

Réservation obligatoire À partir de 15 ans, le parcours zen est une invitation à faire une pause. info.museon@departement13.fr +33 4 13 31 51 99 http://www.museonarlaten.fr/

Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République Arles

