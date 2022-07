Visite : Parcours des sens Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Visite : Parcours des sens Amiens, 23 juillet 2022, Amiens. Visite : Parcours des sens

2 Rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

2022-07-23 11:00:00 – 2022-07-23 Amiens

Somme 7 Partez à la découverte de trois tableaux du musée à travers une visite insolite mobilisant vos cinq sens. (4-6 ans)

Samedi 23 juillet à 11h.

Durée : 45 min. environ.

Tranche d’âge : 4-6 ans.

Tarifs : prix d’entrée au musée pour le parent + 2 euros par enfant.

Réservation obligatoire : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com Partez à la découverte de trois tableaux du musée à travers une visite insolite mobilisant vos cinq sens. (4-6 ans)

Samedi 23 juillet à 11h.

Durée : 45 min. environ.

Tranche d’âge : 4-6 ans.

Tarifs : prix d’entrée au musée pour le parent + 2 euros par enfant.

Réservation obligatoire : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Liens-utiles/ete-2022/Un-ete-au-Musee Partez à la découverte de trois tableaux du musée à travers une visite insolite mobilisant vos cinq sens. (4-6 ans)

Samedi 23 juillet à 11h.

Durée : 45 min. environ.

Tranche d’âge : 4-6 ans.

Tarifs : prix d’entrée au musée pour le parent + 2 euros par enfant.

Réservation obligatoire : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com T.Rambaud / Musée de Picardie

Amiens

dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse 2 Rue Puvis de Chavannes Amiens Somme Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Visite : Parcours des sens Amiens 2022-07-23 was last modified: by Visite : Parcours des sens Amiens Amiens 23 juillet 2022 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Amiens Somme