Visite : Parc Monceau Rendez-vous : entrée du parc, boulevard de Courcelles, métro Monceau, 21 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 21 mars 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Créé par un prince extravagant, redessiné sous le Second Empire, le parc Monceau charme toujours par ses ruines romantiques et la diversité de ses arbres et arbustes.

14h30 Visite : Parc Monceau

Créé par un prince extravagant, redessiné sous le Second Empire, le parc Monceau charme toujours par ses ruines romantiques et la diversité de ses arbres et arbustes. Certains sujets sont exceptionnels comme le platane d’Orient planté en 1814, ou encore le Ginkgo, l’Evodia, le Phellodendron de l’Amour …

Rendez-vous : entrée du parc, boulevard de Courcelles, métro Monceau

Rendez-vous : entrée du parc, boulevard de Courcelles, métro Monceau belvédère de Belleville face au 24 rue Piat Paris 75008

Contact :

Balade;Nature

Date complète :

2022-03-21T14:30:00+01:00_2022-03-21T16:00:00+01:00