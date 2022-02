Visite parc et jardins du Château de la Rivière Parc du château de la Rivière Mouzeuil-Saint-Martin Catégories d’évènement: Mouzeuil-Saint-Martin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de la Rivière

Sur les hauteurs de la vallée de la Corde s’élève un élégant château du 19ème siècle entouré de différents jardins. Demeure historique où le roi Henri IV séjourna lors du siège de Fontenay en 1587. Visite commentée du Parc et jardins du Château de la Rivière Parc du château de la Rivière Rue du château 85370 Mouzeuil-Saint-Martin Mouzeuil-Saint-Martin Vendée

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:45:00;2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T18:45:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:45:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:45:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:45:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:45:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T18:45:00

