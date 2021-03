La Châtre Square George Sand Indre, La Châtre Visite par les jardiniers de la ville qui vous partageront leur savoir-faire et leur travail Square George Sand La Châtre Catégories d’évènement: Indre

Visite par les jardiniers de la ville qui vous partageront leur savoir-faire et leur travail Square George Sand, 4 juin 2021-4 juin 2021, La Châtre. Visite par les jardiniers de la ville qui vous partageront leur savoir-faire et leur travail

Square George Sand, le vendredi 4 juin à 15:00 Port du masque obligatoire – jauge limitée

Dans les pas de George Sand, grande amatrice de botanique, venez découvrir les différentes variété de plantes et d’arbres du square. Square George Sand 36400 LA CHÂTRE La Châtre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T15:00:00 2021-06-04T17:00:00

