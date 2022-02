VISITE : PALEOGRAPH #2 Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

VISITE : PALEOGRAPH #2 Thorigné-en-Charnie, 18 février 2022, Thorigné-en-Charnie. VISITE : PALEOGRAPH #2 Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie

2022-02-18 – 2022-02-18 Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault

Pendant 45 minutes un médiateur du musée de Préhistoire vous fera découvrir cette installation innovante et unique en Europe. Au fil des explications « Le Paléograph #2 » n'aura plus de secrets pour vous. Places limitées Réservation et paiement en ligne. Depuis 2021 le musée de Préhistoire accueille le Paléograph'#2, une installation immersive sous la forme d'une paroi numérique interactive.

