Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Plouezoc’h, jeudi 22 février 2024.

Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Plouezoc’h Finistère

Découvrez le monde de l’huître ! Chaussez sandales en plastiques ou bottes de caoutchouc et partez à la découverte d’une longue et belle tradition de notre région. Sur les parcs ostréicoles, vous serez accompagnés d’une guide professionnelle pour qui la perle de la Baie de Morlaix n’a plus de secret.

Visite commentée par la guide professionnelle Michèle François, sur les chantiers ostréicoles de Catherine Alvado à Térénez, « Les huîtres de Stéréc ». Visite conclue par une dégustation d’huîtres sur place. Un livret jeu est mis à disposition des enfants sur simple demande auprès de l’Office de tourisme de Plougasnou.

Programme des vacances de Février :

Jeudi 22 février, rendez-vous à 10h30 pour une visite des établissements de Catherine Alvado Les Huîtres de Stérec à Térénez

Jeudi 29 février, rendez-vous à 10h au parking du tennis de Pen al Lann pour une visite du chantier Alain Madec Prat Ar Coum

Réservation et règlement obligatoires en amont en ligne ou à l’office de tourisme de Plougasnou : 02 98 67 35 46 .

Impass de Feunteun Bol

Plouezoc’h 29630 Finistère Bretagne plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 10:30:00

fin : 2024-02-22



L’événement Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Plouezoc’h a été mis à jour le 2024-01-27 par OT BAIE DE MORLAIX