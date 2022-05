Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Carantec Carantec Catégories d’évènement: 29660

Carantec

Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Carantec, 20 juillet 2022, Carantec. Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Carantec

2022-07-20 – 2022-07-20

Carantec 29660 Visite commentée par la guide professionnelle Michèle François (Breizh Horizon Tourisme) d’un chantier ostréicole à Carantec. Visite conclue par une dégustation d’huîtres sur place. Tarifs : 8€ par adulte, 5€ de 4 à 12 ans. Réservation et règlement obligatoires en amont à l’office de tourisme : 02 98 67 00 43 20 juillet : rendez-vous à 10h au Varquez, chez les huîtres Morvan

26 juillet : rendez-vous à 10h au Varquez, chez les huîtres de l’île Blanche – Ven

3 août : rendez-vous à 10h au parking du tennis de Pen al Lann, en face du parc Claude Goude

9 août : rendez-vous à 10h au Varquez, chez les huîtres de l’île Blanche – Ven

17 août : rendez-vous à 10h au parking du tennis de Pen al Lann, en face du parc Claude Goude

