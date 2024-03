Visite originale de la nouvelle exposition temporaire : “De la plume a la presse » L’Agora médiathèque-musée Rethel, samedi 18 mai 2024.

Visite originale de la nouvelle exposition temporaire : “De la plume a la presse » Le ministère de la Culture et l’Agora Médiathèque Musée vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 18 mai 2024 pour la prochaine et vingtième édition de la Nuit Européenne des Musées ! Venez appréhende… Samedi 18 mai, 18h00 L’Agora médiathèque-musée Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Le ministère de la Culture et l’Agora Médiathèque Musée vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 18 mai 2024 pour la prochaine et vingtième édition de la Nuit Européenne des Musées ! Venez appréhender et découvrir le musée et ses collections dans une ambiance nocturne.

Evénement à destination du grand public.

Ouvert à tous !

L’Agora médiathèque-musée 08300 rethel Rethel 08300 Ardennes Grand Est

©Musée Grand Est