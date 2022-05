Visite olfactive et musicale du jardin d’Ooh! Au coeur des sens Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Berrien Catégories d’évènement: Berrien

**Visite olfactive et musicale de la roseraie** Nous vous ouvrons les portes de notre jardin, lieu de transformation de plantes aromatiques et médicinales, avec la rose de Damas au cœur de notre activité. Vous pourrez découvrir les subtilités de leurs parfums et les produits issus de notre travail. Pour plus de facilité, nous vous accompagnons dans la visite olfactive et musicale. _Départ toutes les heures / à 14h,15h, 16h ou 17h. Sur inscription uniquement Participation 5 €_

Exceptionnellement pour les rendez-vous aux jardins, nous ouvrons notre jardin de roses de Damas et de plantes aromatiques et médicinales : nous vous proposons une visite olfactive et musicale. Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Ooh! Au coeur des sens, Lieu-dit Goassalec, 29690, Berrien Berrien Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

