2022-07-22 09:00:00 – 2022-07-22

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Sortie organisée par la LPO Bretagne, Ligue pour la Protection des Oiseaux. Inscriptions à reservation@lpo.fr

Clôture des inscriptions la veille à 12h. Gratuit. Vendredi 22 juillet – 9h – Garde Guérin Sortie organisée par la LPO Bretagne, Ligue pour la Protection des Oiseaux. Inscriptions à reservation@lpo.fr

