Jardins du Muséum à Borderouge, le vendredi 6 mai à 10:30

Venez à la rencontre des oiseaux locaux. Découvrez les nids, l’alimentation et les chants. **Avec** des médiateurs du Muséum Cette visite est accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) **Sur inscription à l’accueil, dans la limite des places disponibles, maximum 10 personnes.** _Crédit photo : ©Pierre Dalous_ A partir de 7 ans, inclus dans le billet d’entrée des JDM. Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

2022-05-06T10:30:00 2022-05-06T11:30:00

