Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire Rendez-vous tous les Vendredis d’avril à août à 10h00 pour une visite de cave gratuite suivie d’une dégustation commentée de nos vins.

Nous serons heureux de vous recevoir pour la découverte de notre Domaine!

Une immersion totale dans les entrailles de nos caves troglodytes situées à 20 mètres sous terre. Une visite guidée inoubliable à passer entre amis ou en famille.

contact@jarnoterie.com +33 2 47 97 75 49 https://www.jarnoterie.com/

