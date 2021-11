Visite numérique en autonomie : LEGENDR Bourges, 1 décembre 2021, Bourges.

Visite numérique en autonomie : LEGENDR Bourges

2021-12-01 – 2021-12-31

Bourges Cher Bourges

Les circuits présentés dans l’application sont construits par le biais de présentations audibles, de vidéos, de reconstitutions d’images historiques, de textes et de jeux ludiques.

L’application Legendr, à elle seule, est gratuite et téléchargeable sur le store Android et Apple IOS. Pour avoir accès au contenu des circuits de Bourges, il suffit de réserver en ligne sur le site ou de vous rendre à l’Office de Tourisme de Bourges ou de Mehun-sur-Yèvre.

3 circuits 100% autonomes.

L’Office de Tourisme Bourges Berry Tourisme innove avec le déploiement d’une application pour visiter Bourges et Mehun-sur-Yèvre de façon autonome et connectée.

+33 2 48 23 02 60 https://www.bourgesberrytourisme.com/2021/07/09/application-legendr-lheure-des-presentations/

Les circuits présentés dans l’application sont construits par le biais de présentations audibles, de vidéos, de reconstitutions d’images historiques, de textes et de jeux ludiques.

L’application Legendr, à elle seule, est gratuite et téléchargeable sur le store Android et Apple IOS. Pour avoir accès au contenu des circuits de Bourges, il suffit de réserver en ligne sur le site ou de vous rendre à l’Office de Tourisme de Bourges ou de Mehun-sur-Yèvre.

Bourges Berry Tourisme

Bourges

dernière mise à jour : 2021-12-11 par Tourisme & Territoires du Cher