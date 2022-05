Visite Notre son de cloche, 19 septembre 2022, .

Visite Notre son de cloche

2022-09-19 11:15:00 – 2022-09-19 12:15:00

EUR 6 6 Tous les lundis du 6 juin au 26 septembre, sauf le 12/09, minimum 4 personnes. La visite du clocher vous mènera au plus près de l’imposante cloche de l’église Saint Martin. Totalement rénové suite à un incendie en septembre 2003, cette cloche raconte l’histoire de Sare à travers ses symboles païens et chrétiens de la préhistoire à aujourd’hui. Une occasion d’en apprendre un peu plus sur les provinces du Pays Basque, la naissance du drapeau basque, les traditions ancestrales d’une rare modernité, la place des femmes dans la société basque, les métiers d’hier et d’aujourd’hui, la transmission de génération en génération du privilège d’être sonneur de cloches.

