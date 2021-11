Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000, Saint-Brieuc Visite – Notre Dame de la Fontaine Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: 22000

Visitez cette chapelle du début du XVe s (gothique tardif) qui fut construite grâce aux dons de Marguerite de Clisson. Il n'en reste que la couverture de la fontaine extérieure, adossée au chevêt plat. En 1838, Julie Bagot, fondatrice de l'orphelinat de la sainte famille tout proche, fait reconstruire la chapelle. Un maitre autel présente les effigies des 7 saints fondateurs de Bretagne, particulièrement honorés pendant le Tro Breiz, pélerinage médiéval. L'oratoire du XVe, adossé au chevêt, abritait un point d'eau, alimenté par une source ancienne et fréquenté lors des Tro Breiz.

