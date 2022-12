Visite Noël : Montreuil-sur-Mer, la Cité Illuminée Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Visite Noël : Montreuil-sur-Mer, la Cité Illuminée Montreuil, 28 décembre 2022, Montreuil . Visite Noël : Montreuil-sur-Mer, la Cité Illuminée 11-13 rue Pierre Ledent Montreuil

2022-12-28 – 2022-12-28 11-13 rue Pierre Ledent Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Montreuil-sur-Mer, la Cité Illuminée

Visite guidée

Mercredi 28 décembre à 17h

——————————————-

Votre guide vous invite à une balade à travers le temps sous les illuminations de Noël ! Venez découvrir l’histoire de la ville drapée de son manteau de Noël ! Durée : 1h – Tarif plein : 5€, réduit: 3€, gratuit moins de 6 ans – Jauge limitée

Réservation conseillée à l’Office de Tourisme au +33 (0)3 21 06 04 27 – Mail : accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Rendez-vous : Office de Tourisme, 11-13 rue Pierre Ledent – Animé par le service patrimoine de l’OTMCO accueil@destinationmontreuilsurmer.com +33 3 21 06 04 27 https://www.destinationmontreuilloisencotedopale.com/ 11-13 rue Pierre Ledent Montreuil

dernière mise à jour : 2022-12-01 par

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Montreuil Adresse 11-13 rue Pierre Ledent Ville Montreuil lieuville 11-13 rue Pierre Ledent Montreuil

Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Visite Noël : Montreuil-sur-Mer, la Cité Illuminée Montreuil 2022-12-28 was last modified: by Visite Noël : Montreuil-sur-Mer, la Cité Illuminée Montreuil Montreuil 28 décembre 2022

Montreuil