Visite Nocturne > Visite en normand Saint-Lô, jeudi 21 mars 2024.

Le Musée d’Art et d’Histoire propose une visite nocturne « Visite en normand », à 19h (durée 1h).

Pour célébrer la semaine de la Francophonie (re)découvrons la langue normande avec une visite bilingue du musée d’art et d’histoire. Une visite construite avec l’association Magène.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:00:00

fin : 2024-03-21 20:00:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie musee@saint-lo.fr

