Visite nocturne théâtralisée : Vivez la Révolution française en Entre-deux-Mers Langoiran

2022-08-19

2022-08-19 21:00:00 – 2022-08-19 22:00:00

Pour cette nouvelle édition 2022, Entre-deux-Mers Tourisme vous transporte au cœur de la Révolution de 1789. Tout au long de l'été, partagez un moment en immersion au 18ème siècle accompagné d'un personnage détonnant! De l'ouverture des États généraux au coup d'État du 18 Brumaire, revivez cette décennie qui a vu la chute de la monarchie française et qui a profondément bouleversé la société. De l'aventure, des complots, de petites histoires aux grands drames, nos visites permettent de découvrir l'Entre-deux-Mers et ses monuments au travers d'anecdotes historiques et d'histoires locales jouées par nos guides. Ce n'est ni une visite guidée, ni une pièce de théâtre, mais les deux à la fois !

