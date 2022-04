Visite nocturne théâtralisée “le Château de Bricquebec” Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin

Manche

Visite nocturne théâtralisée “le Château de Bricquebec” Bricquebec-en-Cotentin, 22 juillet 2022, Bricquebec-en-Cotentin. Visite nocturne théâtralisée “le Château de Bricquebec” Devant l’Office de Tourisme du Cotentin BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin

2022-07-22 21:00:00 – 2022-07-22 Devant l’Office de Tourisme du Cotentin BRICQUEBEC

Bricquebec-en-Cotentin Manche Visite nocturne originale et conviviale pour découvrir, la nuit tombée, la forteresse du Chevalier au Vert Lion et son donjon vertigineux. Visite nocturne originale et conviviale pour découvrir, la nuit tombée, la forteresse du Chevalier au Vert Lion et son donjon vertigineux. Visite nocturne originale et conviviale pour découvrir, la nuit tombée, la forteresse du Chevalier au Vert Lion et son donjon vertigineux. Devant l’Office de Tourisme du Cotentin BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Bricquebec-en-Cotentin Adresse Devant l'Office de Tourisme du Cotentin BRICQUEBEC Ville Bricquebec-en-Cotentin lieuville Devant l'Office de Tourisme du Cotentin BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin Departement Manche

Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bricquebec-en-cotentin/

Visite nocturne théâtralisée “le Château de Bricquebec” Bricquebec-en-Cotentin 2022-07-22 was last modified: by Visite nocturne théâtralisée “le Château de Bricquebec” Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin 22 juillet 2022 Bricquebec-en-Cotentin manche

Bricquebec-en-Cotentin Manche