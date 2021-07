Créon Créon Créon, Gironde Visite nocturne théâtralisée de Créon Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Visite nocturne théâtralisée de Créon Créon, 13 août 2021-13 août 2021, Créon. Visite nocturne théâtralisée de Créon 2021-08-13 – 2021-08-13

Créon Gironde Créon 6 EUR Découvrez Créon au XIX ème siècle à la belle époque en suivant les tribulations de la progressiste Augustine Michel, du peintre Henri de Toulouse-Lautrec ainsi que de leur ami commun Anatole de Guimar à l’occasion de leurs retrouvailles.

Visite théâtralisée en nocturne .

Tout public – Sur réservation – Places limitées Découvrez Créon au XIX ème siècle à la belle époque en suivant les tribulations de la progressiste Augustine Michel, du peintre Henri de Toulouse-Lautrec ainsi que de leur ami commun Anatole de Guimar à l’occasion de leurs retrouvailles.

Visite théâtralisée en nocturne .

Tout public – Sur réservation – Places limitées Découvrez Créon au XIX ème siècle à la belle époque en suivant les tribulations de la progressiste Augustine Michel, du peintre Henri de Toulouse-Lautrec ainsi que de leur ami commun Anatole de Guimar à l’occasion de leurs retrouvailles.

Visite théâtralisée en nocturne .

Tout public – Sur réservation – Places limitées otem dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville 44.77618#-0.34951