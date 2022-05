Visite nocturne ” Sur les pas des Protestants ” Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise Les visites nocturnes estivales de Preuilly seront consacrées, cette année, à l’importante présence protestante dans le bourg aux XVIème et au XVIIème siècles.

Au fil de la promenade, les participants rencontreront une série de personnages historiques de ces époques qui leur expliqueront quelques moments troublés de notre histoire: les Guerres de Religion, l'édit de Nantes et sa révocation, les dragonnades,….Accompagnement musical.

Preuilly-sur-Claise

