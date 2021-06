Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Visite nocturne : Sur les pas des gabarriers… Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Visite nocturne : Sur les pas des gabarriers… Lalinde, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Lalinde. Visite nocturne : Sur les pas des gabarriers… 2021-07-27 21:30:00 – 2021-07-27 Office de Tourisme Jardin public

La rivière Dordogne fut le théâtre d'une activité commerciale importante pour ceux que l'on nommait « les gabarriers ». Entre rivière et canal, laissez-vous embarquer dans l'histoire de la batellerie mais attention aux remous… Visite nocturne aux flambeaux !

+33 5 53 61 08 55

OT des Bastides

