Visite nocturne Site de Morette – Musée de la Résistance, 14 mai 2022 20:30, Dingy-Saint-Clair.

Nuit des musées Visite nocturne Site de Morette – Musée de la Résistance Samedi 14 mai, 19h30, 20h30 Sur réservation

La nuit des musées, c’est l’occasion de profiter d’une visite décalée à la lampe frontale… On ne vous en dit pas plus !

Haut lieu de la Résistance, le site départemental de Morette comprend trois entités majeures : la nécropole nationale des Glières, le musée de la Résistance et le mémorial de la Déportation.

musée et mémorial inaccessible aux personnes en fauteuil

http://hautesavoieexpérience.fr

museum and memorial inaccessible to the people in armchair By reservation Saturday 14 May, 19:30, 20:30

Centre of the Resistance, the departmental site of Morette includes three major entities: the national necropolis of Glières, the museum of the Resistance and the memorial of Deportation.

Con reserva previa Sábado 14 mayo, 19:30, 20:30

route de Thônes, D909 74230 La Balme de Thuy 74230 Dingy-Saint-Clair Auvergne-Rhône-Alpes