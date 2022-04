Visite nocturne Muséum de Grenoble, 14 mai 2022 22:00, Grenoble.

Nuit des musées Visite nocturne Muséum de Grenoble Samedi 14 mai, 22h00

A la lueur de votre lampe de poche, une découverte du Muséum insolite et dans le noir.

N’oubliez pas vos lampes de poche.

Le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble est un musée municipal de la Ville de Grenoble fondé en 1851. Depuis l’ouverture du bâtiment en 1855, il présente au public un riche patrimoine naturel, notamment alpin.

http://www.museum-grenoble.fr

Saturday 14 May, 22:00

The Grenoble Museum of Natural History is a municipal museum of the City of Grenoble founded in 1851. Since the building opened in 1855, he has presented to the public a rich natural heritage, especially alpine.

Sábado 14 mayo, 22:00

1 rue dolomieu 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 38000 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes