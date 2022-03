Visite nocturne Musee francais de la brasserie Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Nicolas-de-Port

Visite nocturne Musee francais de la brasserie, 14 mai 2022, Saint-Nicolas-de-Port. Visite nocturne

le samedi 14 mai à Musee francais de la brasserie

[www.passionbrasserie.com](http://www.passionbrasserie.com)

entrée libre

Installé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port classée MH, le Musée présente l’ensemble du matériel nécessaire à la fabrication de la bière. Musee francais de la brasserie 62 rue Charles Courtois, Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-moselle, Grand Est Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Nicolas-de-Port Autres Lieu Musee francais de la brasserie Adresse 62 rue Charles Courtois, Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-moselle, Grand Est Ville Saint-Nicolas-de-Port lieuville Musee francais de la brasserie Saint-Nicolas-de-Port Departement Meurthe-et-Moselle

Musee francais de la brasserie Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nicolas-de-port/

Visite nocturne Musee francais de la brasserie 2022-05-14 was last modified: by Visite nocturne Musee francais de la brasserie Musee francais de la brasserie 14 mai 2022 Musee francais de la brasserie Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port

Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle