Visite nocturne Musée du Blockhaus Hôpital, 14 mai 2022 21:15, Les Sables-d'Olonne.

Nuit des musées Visite nocturne Musée du Blockhaus Hôpital Samedi 14 mai, 19h15, 20h15, 21h15 tarif unique de 6,50 €

L’authentique bunker hôpital du centre ville vous ouvre ses portes pour un voyage dans le temps

Accompagnés d’un guide, vous parcourrez cet immense blockhaus hôpital allemand resté intact depuis sa construction en 1943. Partez à la découverte de ces 20 pièces entièrement équipées de leur matériel d’époque ! Sur 350 m², découvrez en famille ce musée moderne consacré également à l’histoire des Sables d’Olonne et de la Vendée de l’Occupation à la Libération en septembre 1944.

Possibilité de faire la visite libre de 19h à 22h au tarif préférentiel

Ce nouveau site historique vous invite à la découverte insolite d’un immense blockhaus hôpital allemand, en pleine action suite à une bataille navale devant les Sables d’Olonne. Resté intact depuis sa construction en 1943, il comprend 20 pièces entièrement équipées de leur matériel d’époque ! Sur 350 m², découvrez en famille ce musée moderne consacré à la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Scènes reconstituées avec 45 mannequins en uniforme, panneaux illustrés, film captivant… Jeu de piste enfant offert : les visites dont tu es le héros !

Parking, parking vélo, transports en commun à proximité

https://www.blockhaus-sables.com/

free parking single price of 6,50 € Saturday 14 May, 19:15, 20:15, 21:15

This new historical site invites you to explore a huge German hospital bunker which is in full swing following a naval battle off Sables d’Olonne. It has remained intact since it was built in 1943 and includes 20 rooms which are still fully furnished with their original equipment! Over 350m², bring the whole family to explore this modern museum devoted to the Second World War in Vendée. Various scenes are re-enacted with 45 mannequins in uniform, illustrated panels, captivating film… Treasure hunt game for children: you are the hero of your own visit!

Acompañado por un guía, recorrerá este inmenso hospital alemán que ha permanecido intacto desde su construcción en 1943. ¡Descubre estas 20 piezas totalmente equipadas con su material de época! Sobre 350 m², descubra en familia este museo moderno consagrado también a la historia de las Arenas de Olonne y de la Vendée de l’Occupation a la Libération en septiembre de 1944. Posibilidad de hacer la visita libre de 19h a 22h con tarifa preferencial

tarifa única de 6,50 € Sábado 14 mayo, 19:15, 20:15, 21:15

Rue de Verdun 85100 Les Sables d’Olonne 85100 Les Sables-d’Olonne Pays de la Loire