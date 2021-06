Parthenay musée d'Art et d'Histoire de Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Visite nocturne musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Visite nocturne musée d’Art et d’Histoire de Parthenay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Parthenay. Visite nocturne

musée d’Art et d’Histoire de Parthenay, le samedi 3 juillet à 23:00

La porte Saint-Jacques sera mise en lumière. Visible depuis le faubourg Saint-Jacques Visite commentée de l’exposition « Les seigneurs de Parthenay au Moyen Age » musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 rue de la Vau Saint-Jacques, Parthenay, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Parthenay Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T23:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Étiquettes évènement : Autres Lieu musée d'Art et d'Histoire de Parthenay Adresse 1 rue de la Vau Saint-Jacques, Parthenay, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Ville Parthenay lieuville musée d'Art et d'Histoire de Parthenay Parthenay