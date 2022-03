Visite nocturne Moulin Hydronef Longué-Jumelles Catégories d’évènement: Longué-Jumelles

Maine-et-Loire

Visite nocturne Moulin Hydronef, 14 mai 2022, Longué-Jumelles. Visite nocturne

Moulin Hydronef, le samedi 14 mai à 18:30

A l’occasion de cette nouvelle Nuit des Musées, venez découvrir l’ancien moulin à eau de Longué-Jumelles après sa fermeture officielle.

Entrée libre

Le moulin vous propose de découvrir le moulin en soirée. Moulin Hydronef avenue du moulin 49160 LONGUE JUMELLES Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longué-Jumelles, Maine-et-Loire Autres Lieu Moulin Hydronef Adresse avenue du moulin 49160 LONGUE JUMELLES Ville Longué-Jumelles lieuville Moulin Hydronef Longué-Jumelles Departement Maine-et-Loire

Moulin Hydronef Longué-Jumelles Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longue-jumelles/

Visite nocturne Moulin Hydronef 2022-05-14 was last modified: by Visite nocturne Moulin Hydronef Moulin Hydronef 14 mai 2022 Longué-Jumelles Moulin Hydronef Longué-Jumelles

Longué-Jumelles Maine-et-Loire