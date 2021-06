Visite nocturne « Monstrueuse » Saint-Sever, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Sever.

Visite nocturne « Monstrueuse » 2021-07-22 21:00:00 – 2021-07-22

Saint-Sever Landes Saint-Sever

Frissonnez de plaisir ! Le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne renferme des créatures en tout genre. Pour les vacances, enfilez votre costume et veniez les rencontrer en famille. Pas de panique, jeux et ateliers devraient te permettre de les amadouer.

+33 5 58 76 34 64

Thibault Toulemonde

dernière mise à jour : 2021-06-22