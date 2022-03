Visite nocturne guidée du musée de minéralogie à 20h Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis Ambazac Catégories d’évènement: Ambazac

Haute-Vienne

Visite nocturne guidée du musée de minéralogie à 20h Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis, 14 mai 2022, Ambazac. Visite nocturne guidée du musée de minéralogie à 20h

Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis, le samedi 14 mai à 18:00

Sur 3 niveaux, dans une muséologie originale, 3 000 échantillons minéralogiques et 500 échantillons pétrographiques vous accompagnent dans un voyage aux origines de notre planète. Cette collection rassemble des fossiles et des roches des 5 continents, d’une grandeur et d’une beauté exceptionnelles. Vous pourrez également découvrir les productions minières du Limousin : or, wolfram, uranium, kaolin. L’espace Jean Ventenat Ancien prospecteur, Jean Ventenat a amassé pendant plus de 50 ans une collection majeure de plus de 1600 spécimens, dont des pièces exceptionnelles provenant des Monts d’Ambazac, de l’ancienne mine de Chaillac et de tout le Limousin. Il a souhaité faire don de ce trésor minéralogique à sa commune natale, qui lui consacre un espace spécifique.

Gratuit

Avec un guide pour vous faire découvrir la structure, 3 étages consacrés à la pétrographie, paléontologie et minéralogie Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis 5 avenue de la Libération, 87240 Ambazac Ambazac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ambazac, Haute-Vienne Autres Lieu Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis Adresse 5 avenue de la Libération, 87240 Ambazac Ville Ambazac lieuville Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis Ambazac Departement Haute-Vienne

Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis Ambazac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambazac/

Visite nocturne guidée du musée de minéralogie à 20h Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis 2022-05-14 was last modified: by Visite nocturne guidée du musée de minéralogie à 20h Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis 14 mai 2022 Ambazac Musée de Minéralogie et de Pétrographie & Espace Izis Ambazac

Ambazac Haute-Vienne