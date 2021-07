La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Doubs, La Cluse-et-Mijoux Visite nocturne et théâtralisé – Lady cactus La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’évènement: Doubs

La Cluse-et-Mijoux

Visite nocturne et théâtralisé – Lady cactus La Cluse-et-Mijoux, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, La Cluse-et-Mijoux. Visite nocturne et théâtralisé – Lady cactus 2021-07-06 – 2021-07-06

La Cluse-et-Mijoux Doubs La Cluse-et-Mijoux 0 EUR À 21h30.

Par Mathilde Martigue, en collaboration avec le CAHD. Tour public.

Deux vrais-faux historiens endossent tour à tour les rôles les plus inattendus pour nous faire voyager avec les oubliés de Joux : ils partent en quête des femmes du château tantôt héritières, tantôt prisonnières mais jamais insignifiantes. Des fantômes ressurgissent, les histoires se racontent !

12€ (tarif normal), 7€ (6-14 ans), gratuit (-6 ans).

Sur réservation. +33 3 81 69 47 95 http://www.chateaudejoux.com/ À 21h30.

Par Mathilde Martigue, en collaboration avec le CAHD. Tour public.

Deux vrais-faux historiens endossent tour à tour les rôles les plus inattendus pour nous faire voyager avec les oubliés de Joux : ils partent en quête des femmes du château tantôt héritières, tantôt prisonnières mais jamais insignifiantes. Des fantômes ressurgissent, les histoires se racontent !

12€ (tarif normal), 7€ (6-14 ans), gratuit (-6 ans).

Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, La Cluse-et-Mijoux Étiquettes évènement : Autres Lieu La Cluse-et-Mijoux Adresse Ville La Cluse-et-Mijoux lieuville 46.87241#6.37428