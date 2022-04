Visite nocturne et musicale du Centre Historique Minier Centre historique minier, 14 mai 2022 20:00, Lewarde.

Carillon ambulant, Brass Band, Batucada, quatuors de saxophones et de trombones : en avant la musique au Centre Historique Minier avec le Conservatoire de Douai !

Les élèves, étudiants et professeurs des classes musique du Conservatoire à rayonnement régional de Douai animent le Centre Historique Minier :

o Le carillon ambulant de Douai, par le maître-carillonneur Stefano Colletti et ses élèves

o La Batucada du Conservatoire qui réunit une vingtaine d’élèves des classes de percussions

o Un quatuor de saxophones

o Un quatuor de trombones

o Le Brass Band et ses 35 musiciens, sous la direction d’Olivier Dégardin, en duo avec le carillon ambulant pour un concert final inédit qui s’annonce très festif !

Animations lumineuses et mises en ambiance sonores : la fosse Delloye se pare de ses plus beaux atours

Le restaurant Le Briquet passe en mode friterie pour régaler petits et grands, de 19h à 22h30

_Samedi 14 mai. De 20h à minuit : accès libre et gratuit à l’ensemble du site. De 19h à 22h30 : friterie au restaurant Le Briquet._

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Douai

Installé sur une ancienne fosse, le plus grand musée de la mine en France vous propose une visite guidée dans les 450 mètres de galeries où vous pénétrerez dans les chantiers d’extraction du charbon. Le médiateur culturel met les machines en fonctionnement pour recréer l’ambiance du fond. À la surface, les expositions permanentes –le bureau comptable, l’estaminet, l’écurie…– et temporaires complètent votre découverte.

Installed(Settled) on an old(former) pit, the biggest(greatest) museum of the appearance(mine) in France proposes you a guided tour in 450 metres of galleries where you will penetrate into the construction sites(works) of extraction of the coal. The cultural ombudsman puts machines into service to recreate the atmosphere of the bottom. On the surface, permanent exhibitions(exposures) – the accounting(countable) office(desk), the inn, the stable – and temporary supplement your discovery.

Los alumnos, estudiantes y profesores de diversas formaciones de música de cámara, del carillón de Douai y del Brass Band del Conservatorio, ofrecerán un descubrimiento fuera de lo común de los lugares, re-encantados por la melodía de los diversos instrumentos musicales. Los visitantes podrán disfrutar de la magia de la noche para (re)descubrir libremente la exposición temporal Tesoros inusuales, las grandes exposiciones temáticas, así como las galerías.

Gratis de 20:00 a medianoche.

A partir de las 19h, pequeña restauración en el lugar.

A partir de las 20h, acceso a animaciones y galerías.

Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, Nord, Hauts-de-France, France 59287 Lewarde Hauts-de-France