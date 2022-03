Visite nocturne et musicale du Centre Historique Minier Centre historique minier Lewarde Catégories d’évènement: Lewarde

Nord

Visite nocturne et musicale du Centre Historique Minier Centre historique minier, 14 mai 2022, Lewarde. Visite nocturne et musicale du Centre Historique Minier

Centre historique minier, le samedi 14 mai à 19:00

Les élèves, étudiants et professeurs de diverses formations de musique de chambre, du carillon de Douai et du Brass Band du Conservatoire, offriront une découverte décalée des lieux, réenchantés par la mélodie des instruments de musique divers. Les visiteurs pourront profiter de la magie de la nuit pour (re)découvrir librement l’exposition temporaire _Trésors insolites_, les grandes expositions thématiques ainsi que les galeries. Gratuit de 19h à minuit. À partir de 19h, accès aux expositions et petite restauration sur place. À partir de 20h, accès aux animations et aux galeries. Le Centre Historique Minier donne carte blanche au Conservatoire de Douai pour une mise en musique exceptionnelle du site. Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, Nord, Hauts-de-France, France Lewarde Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lewarde, Nord Autres Lieu Centre historique minier Adresse Rue d'Erchin, 59287 Lewarde, Nord, Hauts-de-France, France Ville Lewarde lieuville Centre historique minier Lewarde Departement Nord

Centre historique minier Lewarde Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lewarde/

Visite nocturne et musicale du Centre Historique Minier Centre historique minier 2022-05-14 was last modified: by Visite nocturne et musicale du Centre Historique Minier Centre historique minier Centre historique minier 14 mai 2022 Centre historique minier Lewarde Lewarde

Lewarde Nord