Animée par Élise Bellec, guide-conférencière. Sous réserve des conditions météorologiques Tout public, réservation conseillée, entrée libre _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Découvrez l’abri préhistorique d’Aurignac sous un autre jour, le temps d’une balade contée, au flambeau. Musée-forum de l’aurignacien – musée de préhistoire Avenue de Bénabarre, Aurignac, Haute-Garonne, Occitanie Aurignac Haute-Garonne

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:30:00

