Troyes Maison de l'outil et de la pensée ouvrière Aube, Troyes Visite nocturne en accès libre de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Visite nocturne en accès libre de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Troyes. Visite nocturne en accès libre de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière

Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, le samedi 3 juillet à 20:00

La nuit des musées est l’occasion de visiter les collections de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière gratuitement en nocturne ! Visitez les collections de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière gratuitement ! Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand Est Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de l'outil et de la pensée ouvrière Adresse Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand Est Ville Troyes lieuville Maison de l'outil et de la pensée ouvrière Troyes