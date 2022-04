Visite nocturne du Préhistosite des gorges du Verdon Musée de préhistoire des gorges du verdon, 14 mai 2022 20:30, Quinson.

Nuit des musées Visite nocturne du Préhistosite des gorges du Verdon Musée de préhistoire des gorges du verdon Samedi 14 mai, 20h30 Entrée libre – sur réservation

Découvrez le Préhistosite des gorges du Verdon, le nouvel espace du musée à la tombée de la nuit ! Partez pour un voyage dans le temps sous les étoiles !

Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon vous propose une visite guidée inédite et insolite à la découverte de l’histoire des habitats préhistorique reconstitué du Préhistosite. Une visite commentée nocturne pour un nouveau regard sur ce nouvel espace.

Pour tous

Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon, le musée de préhistoire présente le résultat de 50 années de fouilles dans le Verdon. Assistez à l’évolution des modes de vie en parcourant l’exposition permanente rythmée par des reconstitutions de scènes en 3D de vie préhistorique, des animation multimédias et interactives et l’insolite troupeau d’animaux préhistoriques grandeur nature.

http://www.museeprehistoire.com

Free entrance – by reservation Saturday 14 May, 20:30

Located at the heart of the Regional Nature park of Verdon, the museum of prehistory presents the result(profit) of 50 years of excavations(searches) in Verdon. Attend the evolution of lifestyles by travelling(browsing) the permanent exhibition given rhythm by reconstructions of stages(scenes) there 3D of prehistoric life, multimedia animation and interactive and unusual herd of full-scale prehistoric animals.

El Museo de Prehistoria de las gargantas del Verdon le propone una visita guiada inédita e insólita para descubrir la historia de los hábitats prehistóricos reconstituidos del Prehistosite. Una visita guiada nocturna para una nueva mirada a este nuevo espacio. Para todos

Entrada libre – previa reserva Sábado 14 mayo, 20:30

Route de Montmeyan, 04500 Quinson 04500 Quinson Provence-Alpes-Côte d’Azur