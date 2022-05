Visite nocturne du Préhistosite des gorges du Verdon Musée de préhistoire des gorges du verdon Quinson Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Musée de préhistoire des gorges du verdon, le samedi 14 mai à 20:30

Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon vous propose une visite guidée inédite et insolite à la découverte de l’histoire des habitats préhistorique reconstitué du Préhistosite. Une visite commentée nocturne pour un nouveau regard sur ce nouvel espace. Pour tous

Entrée libre – sur réservation

Découvrez le Préhistosite des gorges du Verdon, le nouvel espace du musée à la tombée de la nuit ! Partez pour un voyage dans le temps sous les étoiles ! Musée de préhistoire des gorges du verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson Quinson Alpes-de-Haute-Provence

