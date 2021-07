Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare, Manche Visite nocturne du phare de Gatteville Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare Catégories d’évènement: Gatteville-le-Phare

Manche

Visite nocturne du phare de Gatteville Gatteville-le-Phare, 3 août 2021, Gatteville-le-Phare. Visite nocturne du phare de Gatteville 2021-08-03 22:00:00 22:00:00 – 2021-08-03 23:30:00 23:30:00

Sous réserve des conditions météo, lampe torche obligatoire. +33 2 33 23 17 97 Venez découvrir le phare de Gatteville de nuit, et contemplez la mer et le Val-de-Saire, en suivant son faisceau lumineux. Réservation obligatoire.

Sous réserve des conditions météo, lampe torche obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT Cotentin – Le Val de Saire

Détails Catégories d’évènement: Gatteville-le-Phare, Manche Autres Lieu Gatteville-le-Phare Adresse Ville Gatteville-le-Phare lieuville 49.68138#-1.28728