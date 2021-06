Soissons Musée Saint-Léger Aisne, Soissons Visite nocturne du musée Musée Saint-Léger Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Musée Saint-Léger, le samedi 3 juillet à 18:00

Le musée Saint-Léger ouvre ses portes en nocturne de 18h à 00h00 pour la Nuit des Musées. Au programme: -découverte des collections archéologiques, Histoire locale et beaux-arts – Visite libre de l’exposition « la Rose et la tempête » au sein de l’église Saint-léger et présentation de la reconstitution de la Rose de la cathédrale – Visite guidée ludique des espaces architecturaux de l’abbaye St léger (Cloître): « l’Abbaye Saint-Léger sens dessus-dessous » :Venez avec votre miroir ou smartphone en mode selfie pour une découverte inédite de l’architecture de l’ancienne abbaye Saint Léger. Changement de perspective obligé !

Prévoir votre petit miroir ou smartphone pour la visite « l’abbaye Saint-Léger sens dessus dessous »

Musée Saint-Léger 2 rue de la Congrégation, 02200 Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France

