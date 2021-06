Niort Musée du donjon Deux-Sèvres, Niort Visite nocturne du musée Musée du donjon Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Musée du donjon, le samedi 3 juillet à 19:00

Profitez de la 17e édition de la Nuit européenne des musées et (re)découvrez le musée autrement !

Entre libre

Visite libre et gratuite du musée de 19h à Minuit. Accès à la terrasse jusqu’à la tombée de la Nuit Musée du donjon Rue du Guesclin, Niort, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

