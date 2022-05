Visite nocturne du Musée du Cristal de Bayel Musée du cristal – Ecomusée de Bayel Bayel Catégories d’évènement: Aube

Cristallerie Royale de Champagne de Bayel – Des histoires cristallines et fascinantes à partager !

Venez (re)découvrir l’histoire fascinante du verre et du cristal de l’Antiquité à nos jours ainsi que tous les secrets de la fabrication, du soufflage à la bouche et à l’émaillage en passant par la taille à la main.

Venez (re)découvrir l'histoire fascinante du verre et du cristal de l'Antiquité à nos jours ainsi que tous les secrets de la fabrication, du soufflage à la bouche et à l'émaillage en passant par la taille à la main.

La Vie des Bayellois autrefois est retracée dans une exposition. Des pièces en cristal, oeuvres de Meilleur Ouvrier de France de Bayel sont dévoilées dans notre Musée du Cristal de Bayel. Renseignements au 03.25.92.42.68. ou par mail : bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com http://www.bayel-cristal.com

Cristalería Real de Champagne de Bayel – ¡Historias cristalinas y fascinantes para compartir! Venga (re)descubrir la fascinante historia del vidrio y el cristal desde la antigüedad hasta nuestros días, así como todos los secretos de la fabricación, desde el soplado a la boca y el esmaltado hasta el corte a mano. La Vie des Bayellois fue retratada en una exposición. Piezas de cristal, obras de Mejor Obrero de Francia de Bayel se revelan en nuestro Museo del Cristal de Bayel.

Información en 03.25.92.42.68. o por correo electrónico: bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com

