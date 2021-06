Civaux Musée archéologique Civaux, Vienne Visite nocturne du Musée archéologique Musée archéologique Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Visite nocturne du Musée archéologique
le samedi 3 juillet

le samedi 3 juillet à Musée archéologique

Visite libre du musée. A l’accueil, des audioguides peuvent être loués (1€) et sont utilisables au musée et pour visiter l’ensemble du patrimoine de la commune (nécropole, église et vestiges du sanctuaire et du baptistère romains)

Entrée libre

Musée archéologique
30 place de Gomelange, 86320, Civaux
Civaux
Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T12:30:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T19:00:00

