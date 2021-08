Xertigny Château des Brasseurs Vosges, Xertigny Visite nocturne du château Château des Brasseurs Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

le samedi 18 septembre à Château des Brasseurs Gratuit. Réservation obligatoire car 20 personnes maximum. Rdv devant le château des Brasseurs à Xertigny.

Découvrez cette bâtisse majestueuse, éclairée par des centaines de bougies, son architecture ainsi que les conditions de vie de ses occupants et ce qu’elle représentait à l’époque de la Brasserie. Château des Brasseurs 1 place du Château, 88220 Xertigny Xertigny Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T20:50:00;2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T21:50:00

