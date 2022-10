Visite nocturne : « Deux empereurs sur un canot … » – ANNULEE Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre Deux comédiennes mènent la barque ! Cette visite théâtralisée déambulatoire vous mène du musée national de la Marine, au château, jusqu’au Canot de l’Empereur installé aux Ateliers des Capucins en passant par le pont de Recouvrance et le square Pierre Péron. Création originale du Théâtre de la Coche Interprètes : Véronique Rousseau et Julie Ramoné

Accompagnement : Joëlle Salaün, Élyse Arnaud (en alternance)

Textes: Julie Ramoné, Véronique Rousseau, Monique Sithamma, Steeve Brudey

Costumes et accessoires : Yasmina Schickler

Mise en scène : Steeve Brudey Durée : 2h À partir de 10 ans Ouverture des inscriptions le 3 octobre Sur réservation :

Par mail resagroupes.brest@musee-marine.fr

Par téléphone 02 98 37 75 51 ou 02 98 22 12 39 Dans la limite des places disponibles +33 2 98 37 75 51 https://www.musee-marine.fr/content/brest-deux-empereurs-sur-un-canot Musée de la marine – Château de Brest Boulevard de la marine Brest

