Visite nocturne des grottes de l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Visite nocturne des grottes de l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord, 18 juillet 2022, Brantôme en Périgord. Visite nocturne des grottes de l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord

2022-07-18 22:00:00 – 2022-07-18

Brantôme en Périgord Dordogne Visite nocturne commentée des vestiges troglodytiques de l’abbaye de Brantôme. Sur réservation uniquement. Rendez-vous à 21h45 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 22h00.

Tarif : 9 euros. Visite nocturne commentée des vestiges troglodytiques de l’abbaye de Brantôme. Sur réservation uniquement. Rendez-vous à 21h45 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 22h00.

Tarif : 9 euros. +33 5 53 05 80 63 Visite nocturne commentée des vestiges troglodytiques de l’abbaye de Brantôme. Sur réservation uniquement. Rendez-vous à 21h45 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 22h00.

Tarif : 9 euros. OTPDB

Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Brantôme en Périgord Adresse Ville Brantôme en Périgord lieuville Brantôme en Périgord Departement Dordogne

Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome-en-perigord/

Visite nocturne des grottes de l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 2022-07-18 was last modified: by Visite nocturne des grottes de l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord 18 juillet 2022 Brantôme en Périgord Dordogne

Brantôme en Périgord Dordogne