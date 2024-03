Visite nocturne des collections Musée d’art et d’histoire de Sainte-Ménehould Sainte-Menehould, samedi 18 mai 2024.

Venez découvrir votre musée de nuit, dans une toute autre ambiance, et profiter des oeuvres et collections au cours d'une visite nocturne. Samedi 18 mai, 18h00 Musée d'art et d'histoire de Sainte-Ménehould Entrée libre

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Venez découvrir votre musée de nuit, dans une toute autre ambiance, et profiter des oeuvres et collections au cours d’une visite nocturne.

Musée d’art et d’histoire de Sainte-Ménehould Place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Menehould, Marne, Grand Est, France Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est 03 26 60 62 97 http://www.alleedescouleurs.com http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-M%C3%A9diath%C3%A8que-CyberBase-de-Ste-M%C3%A9nehould/1538420946404737?sk=timeline&ref=page_internal Exposition temporaire « Argonne, zone de guerre » En 2015, le Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould commémore le centenaire de la Première guerre mondiale avec une exposition et une programmation culturelle évoquant l’Argonne à l’heure 14-18. Civils et combattants doivent vivre pendant 4 ans avec la guerre qui coupe l’Argonne en deux. En 1915, les combats y atteignent une intensité inouïe. Grâce à de nombreux objets d’époque, l’exposition retrace l’histoire de tous ceux, hommes ou femmes, Français ou étrangers, qui ont vécu ces années noires dans notre région.

© Musée d’art et d’histoire de Sainte-Ménehould

©Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould/ Société Publique des Couleurs