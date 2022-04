Visite nocturne de Sarlat, Histoire d’une ville Sarlat-la-Canéda, 1 juin 2022, Sarlat-la-Canéda.

Visite nocturne de Sarlat, Histoire d’une ville Sarlat-la-Canéda

2022-06-01 – 2022-06-20

Sarlat-la-Canéda Dordogne

7.5 EUR Visitez Sarlat by night !

Sarlat, capitale du Périgord Noir, a su conserver l’intégrité de ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui l’un des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe.

A la suite d’un guide conférencier, partez à la découverte de ses ruelles tortueuses, de ses passages voûtés, de sa cathédrale de ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècle

La pierre ocre des façades s’anime, les fenêtres sculptées à la Renaissance s’ouvrent sur le passé des plus illustres Sarladais.

Les siècles d’histoire se déroulent au fil de la visite.

Les événements célèbres sont bien sûr évoqués, mais certains secrets bien gardés vous seront aussi révélés.

Tous les soir à 22h00 – Durée 1h30 – Départ de l’Office de Tourisme.

Visitez Sarlat by night !

Sarlat, capitale du Périgord Noir, a su conserver l’intégrité de ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui l’un des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe.

A la suite d’un guide conférencier, partez à la découverte de ses ruelles tortueuses, de ses passages voûtés, de sa cathédrale de ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècle

La pierre ocre des façades s’anime, les fenêtres sculptées à la Renaissance s’ouvrent sur le passé des plus illustres Sarladais.

Les siècles d’histoire se déroulent au fil de la visite.

Les événements célèbres sont bien sûr évoqués, mais certains secrets bien gardés vous seront aussi révélés.

Tous les soir à 22h00 – Durée 1h30 – Départ de l’Office de Tourisme.

Visitez Sarlat by night !

Sarlat, capitale du Périgord Noir, a su conserver l’intégrité de ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui l’un des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe.

A la suite d’un guide conférencier, partez à la découverte de ses ruelles tortueuses, de ses passages voûtés, de sa cathédrale de ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècle

La pierre ocre des façades s’anime, les fenêtres sculptées à la Renaissance s’ouvrent sur le passé des plus illustres Sarladais.

Les siècles d’histoire se déroulent au fil de la visite.

Les événements célèbres sont bien sûr évoqués, mais certains secrets bien gardés vous seront aussi révélés.

Tous les soir à 22h00 – Durée 1h30 – Départ de l’Office de Tourisme.

DAN COURTICE

Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-01-18 par